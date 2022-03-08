НБУ послабив низку обмежень на валютному ринку

Національний банк України продовжив поступове послаблення та уточнення обмежень на валютному ринку, запроваджених 24 лютого для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із запровадженням воєнного стану, йдеться в повідомленні регулятора на його сайті у вівторок.

Згідно з ним, з 8 березня 2022 року Національний банк дозволив клієнтам на територіях, що перебувають під загрозою окупації Росією, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також купувати готівкову валюту та банківські метали з фізичною поставкою за їхньої наявності у філії/відділенні банку.

НБУ уточнив, що рішення про здійснення таких операцій приймає керівник банку і може делегувати його керівнику філії/відділення банку.

Нацбанк зазначив, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за наявності у касі філії або у відділенні.

Регулятор також знову розширив винятки із заборони проведення операцій з рахунків резидентів Росії чи Білорусі та юросіб, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти РФ або РБ. Якщо раніше з них можна було платити на підтримку української армії на рахунок Нацбанку та на рахунки Кабміну та міністерств, то тепер і соціальні виплати, виплати зарплат, комунальні послуги, податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Крім того, НБУ розширив можливість для резидентів і нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не лише в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, створених для сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, підтримки ЗСУ та тероборони, соцзахисту, охорони здоров'я та інших актуальних питань захисту населення в умовах воєнного стану.

Нацбанк також надав можливість банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка.

Крім того, уточнено, що проведення розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) з 24 лютого 2022 року, забороняється. Виняток зроблено лише для випадків, коли такі розрахунки здійснюються для оплати товарів критичного імпорту, розрахунків із МФО та інших спеціальних операцій клієнтів банків, дозволених НБУ.

Нацбанк наголосив, що ця заборона не стосується розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) до 23 лютого 2022 року включно.

Національний банк також визначив, що в разі надходження коштів із-за кордону в російських або білоруських рублях за операціями з експорту/імпорту товарів банкам дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту для подальшого зарахування на рахунки клієнта.

Відповідні зміни внесені постановою правління Національного банку України від 8 березня №44 "Про внесення змін до постанови правління НБУ від 24 лютого 2022 року №18", яка набирає чинності з 8 березня 2022 року.