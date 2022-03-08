Події

18:54 08.03.2022

НБУ послабив низку обмежень на валютному ринку

3 хв читати

Національний банк України продовжив поступове послаблення та уточнення обмежень на валютному ринку, запроваджених 24 лютого для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із запровадженням воєнного стану, йдеться в повідомленні регулятора на його сайті у вівторок.

Згідно з ним, з 8 березня 2022 року Національний банк дозволив клієнтам на територіях, що перебувають під загрозою окупації Росією, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також купувати готівкову валюту та банківські метали з фізичною поставкою за їхньої наявності у філії/відділенні банку.

НБУ уточнив, що рішення про здійснення таких операцій приймає керівник банку і може делегувати його керівнику філії/відділення банку.

Нацбанк зазначив, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за наявності у касі філії або у відділенні.

Регулятор також знову розширив винятки із заборони проведення операцій з рахунків резидентів Росії чи Білорусі та юросіб, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти РФ або РБ. Якщо раніше з них можна було платити на підтримку української армії на рахунок Нацбанку та на рахунки Кабміну та міністерств, то тепер і соціальні виплати, виплати зарплат, комунальні послуги, податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Крім того, НБУ розширив можливість для резидентів і нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не лише в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, створених для сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, підтримки ЗСУ та тероборони, соцзахисту, охорони здоров'я та інших актуальних питань захисту населення в умовах воєнного стану.

Нацбанк також надав можливість банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка.

Крім того, уточнено, що проведення розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) з 24 лютого 2022 року, забороняється. Виняток зроблено лише для випадків, коли такі розрахунки здійснюються для оплати товарів критичного імпорту, розрахунків із МФО та інших спеціальних операцій клієнтів банків, дозволених НБУ.

Нацбанк наголосив, що ця заборона не стосується розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) до 23 лютого 2022 року включно.

Національний банк також визначив, що в разі надходження коштів із-за кордону в російських або білоруських рублях за операціями з експорту/імпорту товарів банкам дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту для подальшого зарахування на рахунки клієнта.

Відповідні зміни внесені постановою правління Національного банку України від 8 березня №44 "Про внесення змін до постанови правління НБУ від 24 лютого 2022 року №18", яка набирає чинності з 8 березня 2022 року.

Теги: #валюта #нбу #обмеження
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 07.03.2022
G7 планує обмежити імпорт з Росії за аналогією з білоруським

G7 планує обмежити імпорт з Росії за аналогією з білоруським

13:51 07.03.2022
Нацбанк України ухвалив рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

Нацбанк України ухвалив рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

20:41 06.03.2022
Кабмін зняв обмеження на роботу із благодійною допомогою

Кабмін зняв обмеження на роботу із благодійною допомогою

18:46 06.03.2022
НБУ скасував застосування заходів впливу за порушення термінів подання звітності для інкасаторів

НБУ скасував застосування заходів впливу за порушення термінів подання звітності для інкасаторів

22:09 04.03.2022
НБУ цього тижня продав на міжбанку $144 млн та EUR17,5 млн, купив $546,3 млн та EUR37,5

НБУ цього тижня продав на міжбанку $144 млн та EUR17,5 млн, купив $546,3 млн та EUR37,5

12:41 04.03.2022
НБУ закликав відключити Росію та Білорусь від торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv

НБУ закликав відключити Росію та Білорусь від торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv

17:03 03.03.2022
Встановлення цін в Україні у валюті є незаконним та аморальним – Нацбанк

Встановлення цін в Україні у валюті є незаконним та аморальним – Нацбанк

15:00 03.03.2022
Банківська система України залишається стійкою та ліквідною – голова НБУ

Банківська система України залишається стійкою та ліквідною – голова НБУ

17:04 02.03.2022
Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ

Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ

13:49 02.03.2022
Глава НБУ закликав МВФ та G7 заблокувати для РФ та Білорусі використання нещодавнього розподілу СПЗ

Глава НБУ закликав МВФ та G7 заблокувати для РФ та Білорусі використання нещодавнього розподілу СПЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

На Миколаївщині внаслідок обстрілу загинули три виховательки дитбудинку – голова облради

Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій закликає НАТО, ООН, ЄС та інші міжнародні організації запровадити безпольотну зону над Україною

В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

ОСТАННЄ

BBC відновлює роботу в Росії

Північноатлантична рада НАТО знову збирається на позачергове засідання

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

Прем'єр Нідерландів Рютте не говорив Зеленському, що підтримує членство України в ЄС

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

Президент МКЧХ запевнив Шмигаля, що організація докладає всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів із Маріуполя

"Ашан" запровадив послугу зняття до 6 тис. грн на касі у низці магазинів

Україна залучила 6,6 млрд грн на другому аукціоні військових облігацій

Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

Джонсон пообіцяв використати всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА