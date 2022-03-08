Події

18:51 08.03.2022

Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

1 хв читати
Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

Президент США Джо Байден оголосив у вівторок про заборону імпорту російської нафти до США.

У заяві для преси у вівторок у Вашингтоні він заявив: "Сьогодні я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Цей захід має потужну двопартійну підтримку. Ми схвалили це рішення у тісних консультаціях із союзниками в Європі".

При цьому Байден зазначив, що "наші європейські союзники не зможуть зараз зробити ті ж самі кроки".

Президент США закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги в 12 млрд. доларів для України. Він зазначив, що США вже надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки обсягом у 1 млрд доларів і координують дії у цій сфері з європейськими союзниками.

Щодо впливу санкцій на Росію, Байден зазначив, що "російська економіка дала тріщину". "Центробанк Росії намагається підтримати рубль, але не може це зробити. Ми обмежуємо доступ росіян до технологій, що завдасть збитків військовому сектору Росії на багато років уперед". "Якщо ми не протистоятимемо Путіну зараз, ситуація буде ще гіршою", - сказав він.

Теги: #рф #сша #байден
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 08.03.2022
У напрямку Києва для посилення угруповання своїх військ Росія планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу ПВК "Ліга" - Міноборони України

У напрямку Києва для посилення угруповання своїх військ Росія планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу ПВК "Ліга" - Міноборони України

19:37 08.03.2022
Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

18:56 08.03.2022
Журналісти The New York Times на якийсь час покинуть Росію

Журналісти The New York Times на якийсь час покинуть Росію

16:53 08.03.2022
Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв призупинила членство Росії та Білорусі - Ткаченко

Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв призупинила членство Росії та Білорусі - Ткаченко

15:57 08.03.2022
США готуються запровадити заборону на постачання в країну енергоносіїв із Росії - ЗМІ

США готуються запровадити заборону на постачання в країну енергоносіїв із Росії - ЗМІ

15:55 08.03.2022
Global Witness закликала ЄС, США та Велику Британію запровадити санкції щодо галузі викопного палива РФ

Global Witness закликала ЄС, США та Велику Британію запровадити санкції щодо галузі викопного палива РФ

15:52 08.03.2022
Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором" – міськрада

Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором" – міськрада

15:04 08.03.2022
Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

15:01 08.03.2022
Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров

Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров

14:50 08.03.2022
Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проектів РФ

Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проектів РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

На Миколаївщині внаслідок обстрілу загинули три виховательки дитбудинку – голова облради

Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій закликає НАТО, ООН, ЄС та інші міжнародні організації запровадити безпольотну зону над Україною

В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

ОСТАННЄ

BBC відновлює роботу в Росії

Північноатлантична рада НАТО знову збирається на позачергове засідання

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

Прем'єр Нідерландів Рютте не говорив Зеленському, що підтримує членство України в ЄС

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

Президент МКЧХ запевнив Шмигаля, що організація докладає всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів із Маріуполя

"Ашан" запровадив послугу зняття до 6 тис. грн на касі у низці магазинів

Україна залучила 6,6 млрд грн на другому аукціоні військових облігацій

Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

Джонсон пообіцяв використати всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА