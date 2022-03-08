Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

Президент США Джо Байден оголосив у вівторок про заборону імпорту російської нафти до США.

У заяві для преси у вівторок у Вашингтоні він заявив: "Сьогодні я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Цей захід має потужну двопартійну підтримку. Ми схвалили це рішення у тісних консультаціях із союзниками в Європі".

При цьому Байден зазначив, що "наші європейські союзники не зможуть зараз зробити ті ж самі кроки".

Президент США закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги в 12 млрд. доларів для України. Він зазначив, що США вже надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки обсягом у 1 млрд доларів і координують дії у цій сфері з європейськими союзниками.

Щодо впливу санкцій на Росію, Байден зазначив, що "російська економіка дала тріщину". "Центробанк Росії намагається підтримати рубль, але не може це зробити. Ми обмежуємо доступ росіян до технологій, що завдасть збитків військовому сектору Росії на багато років уперед". "Якщо ми не протистоятимемо Путіну зараз, ситуація буде ще гіршою", - сказав він.