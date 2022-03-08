Події

18:43 08.03.2022

Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова – мер Житомира

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Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами, повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна. У кафе їх нагодували та забезпечили водою", - написав Сухомлин у Facebook.

Він також повідомив, що людей пересадили в інші автобуси та відправили далі на Захід.

Теги: #житомир #евакуація #обстріл
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