Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова – мер Житомира

Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами, повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна. У кафе їх нагодували та забезпечили водою", - написав Сухомлин у Facebook.

Він також повідомив, що людей пересадили в інші автобуси та відправили далі на Захід.