Кулеба закликає ООН відреагувати на повідомлення про заборону співробітникам використовувати слова "війна" та "вторгнення" для опису дій РФ в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ООН відреагувати на інформацію про те, що Організація Об'єднаних Націй забороняє використовувати своїм співробітникам слова "війна" та "вторгнення" для опису подій в Україні.

"Важко повірити, що ООН могла фактично запровадити таку саму цензуру, яку Кремль запроваджує нині усередині Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На карту поставлено репутацію ООН", - написав Кулеба у Twitter у вівторок.

Раніше видання The Irish Times повідомило, що ООН забороняє використовувати своїм співробітникам слова "війна" та "вторгнення", описуючи дії РФ в Україні.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501219474413920256