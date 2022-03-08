Події

18:26 08.03.2022

Кулеба закликає ООН відреагувати на повідомлення про заборону співробітникам використовувати слова "війна" та "вторгнення" для опису дій РФ в Україні

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ООН відреагувати на інформацію про те, що Організація Об'єднаних Націй забороняє використовувати своїм співробітникам слова "війна" та "вторгнення" для опису подій в Україні.

"Важко повірити, що ООН могла фактично запровадити таку саму цензуру, яку Кремль запроваджує нині усередині Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На карту поставлено репутацію ООН", - написав Кулеба у Twitter у вівторок.

Раніше видання The Irish Times повідомило, що ООН забороняє використовувати своїм співробітникам слова "війна" та "вторгнення", описуючи дії РФ в Україні.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501219474413920256

Теги: #оон #війна #спростування
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