Події

18:22 08.03.2022

Російські окупанти від початку війни вивели з ладу 61 лікарню – голова МОЗ

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Російські окупанти від початку війни вивели з ладу 61 лікарню – голова МОЗ

Російські окупанти вивели з ладу 61 лікарню від початку війни, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в понеділок, тоді як ще 6 березня він заявляв про 34 такі постраждалі лікарні.

"Від початку воєнних дій окупанти вивели з ладу 61 лікарню", - сказав глава МОЗ в ефірі телемарафону на каналі "1+1".

Ляшко уточнив, що у цих лікарнях унаслідок обстрілів були вибиті вікна, пошкоджені стіни, медобладнання. Зокрема, в одній із лікарень було знищено приймальне відділення, відкрите у 2022 році.

Ляшко наголосив, що такі дії порушують усі міжнародні конвенції, і він постійно інформує про такі випадки відповідальні міжнародні структури, зокрема ВООЗ.

Водночас міністр уточнив, що завдяки скоординованим діям робота медичної системи не зупиняється і лікарні не закриваються.

Теги: #ляшко #лікарня
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