У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

Поліція Київської області повідомляє, що ракета, випущена російськими військовими, потрапила у склади із промисловими товарами і побутовою хімією, внаслідок чого виникла пожежа, інформація про потерпілих уточнюється.

"Авіаудар по Калинівці! Ракета потрапила в склади з промисловими товарами та побутовою хімією. Спалахнула пожежа! На місці вже працюють поліцейські та рятувальники. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - повідомила поліція Київської області у Twitter.

У повідомленні не зазначено район, найімовірніше, йдеться про Броварський район.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі: "Півгодини тому наша доблесна ППО збила чергову крилату ракету "Калібр" над селом Калинівкою Броварського району. Уламки ракети впали на митний склад".

Джерело: https://twitter.com/police_kyiv_obl/status/1501212769986793474?fbclid=IwAR0g7mI5bwZJ5FUnRPqfaXIIhapeXy5DUdeWvF8ggqISwSliMKbOqoP4CXU