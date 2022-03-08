Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

Від початку воєнних дій РФ на території України загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 12-ту годину 8 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення", - йдеться в повідомленні Денісової в телеграм-каналі.

За словами омбудсмена, правоохоронці Дніпропетровської області з Харкова евакуювали ще 300 людей.

"Серед врятованих – матір із трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їхніх очах загинула сусідська дитина", - йдеться в повідомленні Денісової.

Також у повідомленні значиться, що в м. Дергачі Харківської області під час обстрілу російської армії було завдано ударів по Дергачівському ліцею №3 та житлових кварталах міста.

"Мінімум троє загиблих та 15 поранених, у тому числі 4-річна дитина", - наголошує омбудсмен.

Крім того, за її словами, у вівторок уранці стало відомо ще про чотирьох поранених цивільних на Донеччині, зокрема постраждав 14-річний хлопець.

"Досі неможливо встановити кількість убитих і поранених у Маріуполі та Волновасі. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами", - інформує український омбудсмен.

За інформацією Денісової, вкотре окупант обстріляв мирне населення м. Миколаєва.

"Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання в усьому світі", - наголошує омбудсмен.

У Харкові, за словами Денісової, атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій! Звертаюся до міжнародної спільноти та міжнародних правозахисних організацій із проханням вжити всіх можливих заходів для припинення військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!", - йдеться в повідомленні омбудсмена.

Джерело: https://t.me/denisovaombudsman/3987