Японська платіжна система JCB призупинила роботу в Росії, а американська Discover – реєстрацію у Центробанку РФ

Москва/Київ. 8 березня. ІНТЕРФАКС/ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Японська платіжна компанія JCB заявила про призупинення роботи в Росії через її вторгнення в Україну.

"Зважаючи на труднощі, з якими ми стикаємося наразі, і непередбачені обставини в регіоні, ми ухвалили рішення призупинити діяльність мережі JCB в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

Згідно з ним, картки JCB, випущені в Росії, більше не працюватимуть за кордоном, а всі картки, випущені за межами країни, більше не підтримуватимуться на території РФ.

У неділю про зупинення роботи на російському ринку заявили міжнародні платіжні компанії Visa, Mastercard та American Express. З 10 березня картки Visa та Mastercard, випущені в Росії, не працюватимуть за кордоном і не прийматимуться до оплати в іноземних інтернет магазинах. Усередині країни такі картки продовжать працювати як завжди до закінчення терміну їх дії, оскільки операції з ними з 2015 року обробляє Національна система платіжних карток. Картки American Express перестануть працювати і всередині країни, і за кордоном.

Одночасно Discover Financial Services, що надає цифрові банківські та платіжні послуги з одним із найвідоміших брендів у сфері фінансових послуг у США, заявила в понеділок, що призупинила всі дії зі створення російської філії та реєстрації її в Центральному банку Росії як оператор іноземної платіжної системи.

"Окрім того, що ми вже призупинили всі операції російських банків, що перебувають під санкціями, у нашій мережі, ми зупиняємо прийом карток, випущених усіма російськими та білоруськими банками, що працюють у мережі Discover Global Network, зокрема через її партнерські мережі", – зазначається у заяві компанії.

Згідно з ним, Discover та Diners Club International не мають активних партнерів у Білорусі та Росії, у цих країнах не приймаються картки Discover, Diners Club, Network Alliance Partners та PULSE і картки там не випускаються.