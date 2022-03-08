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14:53 08.03.2022

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

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Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

Підрозділи 25-ї ОМСБр 6-ї армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова та відступили на територію Бєлгородської області для відновлення боєздатності, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок.

"У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25-ї ОМСБр (Луга) 6-ї армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н. п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook.

У ньому уточнюється, що основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватись на створенні умов для захоплення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва та виході на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

"Одночасно зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО ЗС РБ. Зокрема, у районі Бресту перебувають по одній БТГр зі складу 38-ї ОДШБр (Брест) та 103-ї ОПДБр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівки (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2-ї БТГр 38-ї ОДШБр; в районі Кірового (Поліський радіаційний заповідник) – 2-ї БТГр 103-ї ОПДБр", - зазначають у Генштабі.

Там додають, що зазначені підрозділи переведено у найвищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким.

"Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #генштаб #війна #зведення
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