"Зелений коридор" із Сум є, стовідсоткової безпеки на виїзді немає – голова обладміністрації

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголошує, що "зелений коридор" із Сум як був, так і залишається, транспорт для евакуації продовжує формуватися.

"Справді, була стрілянина на блок-посту на виїзді з м. Сум на Роменській трасі. Це не був бій, перестрілка. Йшла техніка РФ у супроводі танка... коли вони побачили наш блок-пост, озброєних людей, то відкрили хаотичну стрілянину по полю, по посадці… Наразі ситуація трасою спокійна, "зелений коридор" як був, так і є", - сказав Живицький у відеозверненні в Telegram-каналі.

За його словами, цей випадок підтвердив, що стовідсотково безпечної ситуації із виїздом із міста немає.

"Зелений коридор" наразі є, формуються колони із приватних автомобілів. Прошу забирати жінок, дітей, людей старшого віку. Маршрут проходження Суми-Ромни-Лохвиця і далі на Полтаву через Лубни", - наголосив він.

За словами голови обладміністрації, є замовлені посольствами автобуси з Лохвиці для іноземних студентів.

"Ми зібрали весь транспорт, який можливо, у Сумах, також колеги з Полтавської області зібрали майже 30 одиниць автотранспорту та скерували до нас для евакуації", - сказав Живицький.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/899