Голова КНР Сі Цзіньпін обговорив ситуацію в Україні з Макроном та Шольцом

Глава КНР Сі Цзіньпін у вівторок у бесіді з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олефом Шольцом виступив із закликом до "максимального стримування для того, щоб уникнути гуманітарної кризи" в Україні.

За даними агентства ЕФЕ, яке посилається на Центральне телебачення Китаю, глава КНР висловив занепокоєння через розвиток ситуації в Україні.

"Ми маємо закликати до максимального стримування, щоб запобігти широкомасштабній гуманітарній кризі", - сказав Сі Цзіньпін, зазначивши, що Китай засмучений нинішніми подіями у Європі.

Макрон і Шольц зі своїх сторін у бесіді з Сі Цзіньпіном висловилися за мирне врегулювання ситуації шляхом переговорів.