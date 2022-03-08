Події

14:32 08.03.2022

Голова КНР Сі Цзіньпін обговорив ситуацію в Україні з Макроном та Шольцом

1 хв читати
Голова КНР Сі Цзіньпін обговорив ситуацію в Україні з Макроном та Шольцом

Глава КНР Сі Цзіньпін у вівторок у бесіді з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олефом Шольцом виступив із закликом до "максимального стримування для того, щоб уникнути гуманітарної кризи" в Україні.

За даними агентства ЕФЕ, яке посилається на Центральне телебачення Китаю, глава КНР висловив занепокоєння через розвиток ситуації в Україні.

"Ми маємо закликати до максимального стримування, щоб запобігти широкомасштабній гуманітарній кризі", - сказав Сі Цзіньпін, зазначивши, що Китай засмучений нинішніми подіями у Європі.

Макрон і Шольц зі своїх сторін у бесіді з Сі Цзіньпіном висловилися за мирне врегулювання ситуації шляхом переговорів.

Теги: #китай #німеччина #франція #контакти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:30 08.03.2022
Китай закликав Росію та Україну до переговорів

Китай закликав Росію та Україну до переговорів

15:59 07.03.2022
Макрон пообіцяв використати дипломатію, щоб війна в Україні припинилася

Макрон пообіцяв використати дипломатію, щоб війна в Україні припинилася

14:39 07.03.2022
Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

13:07 07.03.2022
Китайсько-російські відносини не підвладні зовнішньополітичним потрясінням - глава МЗС КНР

Китайсько-російські відносини не підвладні зовнішньополітичним потрясінням - глава МЗС КНР

21:57 06.03.2022
Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

18:53 06.03.2022
Макрон заявив Путіну про серйозне занепокоєння через ризики для ядерної безпеки та підготовки нападу на Одесу - Єлисейський палац

Макрон заявив Путіну про серйозне занепокоєння через ризики для ядерної безпеки та підготовки нападу на Одесу - Єлисейський палац

17:26 06.03.2022
Путін допускає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

Путін допускає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

16:56 05.03.2022
Блінкен та Ван Ї обговорили телефоном ситуацію в Україні - Держдеп

Блінкен та Ван Ї обговорили телефоном ситуацію в Україні - Держдеп

14:33 05.03.2022
Держбанк ФРН KfW увійшов до проєкту СПГ-термінала в Брунсбюттелі, розпочинаються підготовчі будівельні роботи

Держбанк ФРН KfW увійшов до проєкту СПГ-термінала в Брунсбюттелі, розпочинаються підготовчі будівельні роботи

22:35 04.03.2022
Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац

Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

Загроза ядерним об'єктам України зберігається на найвищому рівні – голова ядерного регулятора України

Shell вийде з усіх проєктів у РФ, припинить купувати нафту, трубний газ та СПГ, закриє АЗС

Україну за 12 днів війни залишили понад 2 млн людей - ООН

ОСТАННЄ

Евакуація у Романівці триватиме до 17:00 – мер Ірпеня

Генпрокурор Німеччини розпочав розслідування воєнних злочинів військ РФ в Україні - Der Spiegel

Маріупольська міськрада просить деблокувати місто і відкрити гуманітарний коридор

Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

"АТБ" повертає на полиці продукцію Roshen та "Наша Ряба"

Японська платіжна система JCB призупинила роботу в Росії, а американська Discover – реєстрацію у Центробанку РФ

У Запорізькій області запрацювала необхідна модель евакуації – голова ОВА

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА