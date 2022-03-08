"Богдан" із компаніями-партнерами передав захисникам автотехніку на 100 млн грн

Автомобільна корпорація "Богдан" із компаніями-партнерами після нападу Росії на Україну вже передала захисникам країни автотехніку на понад 100 млн грн, повідомляє пресслужба у вівторок.

Зокрема, територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, військовим частинам, силам територіальної оборони було передано броньовані та вантажні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, пікапи та кросовери, спеціальну техніку.

"Транспортні засоби призначені не лише для військовослужбовців, а й перевезення цивільного населення, зокрема його евакуації, а також для забезпечення життєдіяльності міст", - ідеться в повідомленні.

Пікапи та автомобілі підвищеної прохідності отримали, зокрема, бійці тероборони Києва.

Підприємства корпорації також забезпечать обслуговування переданої техніки.

Заснована у 2005 році для реалізації інвестпроєктів в автомобільній промисловості корпорація "Богдан" має заводи у Луцьку (автобусно-тролейбусний) та Черкасах (легкових авто, що припинив діяльність). До корпорації також входять компанії-дистриб'ютори автомобілів Hyundai, Haval та Great Wall, Jac, дистриб'ютор автобусної та тролейбусної техніки "Бас Мотор".

Серед власників "Богдану" підприємець Олег Гладковський – експерший заступник глави РНБО (2015-2019 рр.)