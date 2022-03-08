Події

14:30 08.03.2022

"Богдан" із компаніями-партнерами передав захисникам автотехніку на 100 млн грн

1 хв читати

Автомобільна корпорація "Богдан" із компаніями-партнерами після нападу Росії на Україну вже передала захисникам країни автотехніку на понад 100 млн грн, повідомляє пресслужба у вівторок.

Зокрема, територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, військовим частинам, силам територіальної оборони було передано броньовані та вантажні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, пікапи та кросовери, спеціальну техніку.

"Транспортні засоби призначені не лише для військовослужбовців, а й перевезення цивільного населення, зокрема його евакуації, а також для забезпечення життєдіяльності міст", - ідеться в повідомленні.

Пікапи та автомобілі підвищеної прохідності отримали, зокрема, бійці тероборони Києва.

Підприємства корпорації також забезпечать обслуговування переданої техніки.

Заснована у 2005 році для реалізації інвестпроєктів в автомобільній промисловості корпорація "Богдан" має заводи у Луцьку (автобусно-тролейбусний) та Черкасах (легкових авто, що припинив діяльність). До корпорації також входять компанії-дистриб'ютори автомобілів Hyundai, Haval та Great Wall, Jac, дистриб'ютор автобусної та тролейбусної техніки "Бас Мотор".

Серед власників "Богдану" підприємець Олег Гладковський – експерший заступник глави РНБО (2015-2019 рр.)

Теги: #гумдопомога #автотехніка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 08.03.2022
Із Харкова поїздами евакуювали 600 тис. жителів, Ізюм в облозі - голова обладміністрації

Із Харкова поїздами евакуювали 600 тис. жителів, Ізюм в облозі - голова обладміністрації

19:18 07.03.2022
Понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги ввезли на територію України за чотири доби – Мінсоцполітики

Понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги ввезли на територію України за чотири доби – Мінсоцполітики

17:03 07.03.2022
У Запоріжжі працює центр допомоги для людей із зони бойових дій – військова адміністрація

У Запоріжжі працює центр допомоги для людей із зони бойових дій – військова адміністрація

14:43 07.03.2022
На Київщині вже розвезли понад 238 тонн гуманітарної допомоги – голова ОВА

На Київщині вже розвезли понад 238 тонн гуманітарної допомоги – голова ОВА

14:39 07.03.2022
Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

12:44 07.03.2022
Грузія відправила в Україну 140 тонн гумдопомоги

Грузія відправила в Україну 140 тонн гумдопомоги

10:41 07.03.2022
Гуманітарний вантаж до Маріуполя поки що не прибув, колона вирушить до міста після підтвердження режиму тиші – Донецька ОВА

Гуманітарний вантаж до Маріуполя поки що не прибув, колона вирушить до міста після підтвердження режиму тиші – Донецька ОВА

12:00 06.03.2022
В Україну намагалися завезти контрабанду під виглядом гуманітарки, її передали армії – СБУ

В Україну намагалися завезти контрабанду під виглядом гуманітарки, її передали армії – СБУ

23:28 05.03.2022
Кулеба закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні

Кулеба закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні

16:28 05.03.2022
На базі Odesa Food Market організовано Гуманітарний волонтерський центр

На базі Odesa Food Market організовано Гуманітарний волонтерський центр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загроза ядерним об'єктам України зберігається на найвищому рівні – голова ядерного регулятора України

Shell вийде з усіх проєктів у РФ, припинить купувати нафту, трубний газ та СПГ, закриє АЗС

Україну за 12 днів війни залишили понад 2 млн людей - ООН

На Херсонщині знову розпочалися протести проти російських окупантів

Військові РФ пошкодили будівлю генконсульства Греції та офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі, зруйновано приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану й Албанії в Харкові - МЗС

ОСТАННЄ

Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

"АТБ" повертає на полиці продукцію Roshen та "Наша Ряба"

Японська платіжна система JCB призупинила роботу в Росії, а американська Discover – реєстрацію у Центробанку РФ

У Запорізькій області запрацювала необхідна модель евакуації – голова ОВА

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

Бійці тероборони української столиці дарують квіти жінкам в авто

Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проектів РФ

Україна просить етичний та соціально відповідальний глобальний бізнес припинити чи призупинити операції з РФ – МЗС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА