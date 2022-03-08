Події

14:26 08.03.2022

Уряд України спростив порядок перетину кордону для водіїв вантажівок та залізничного транспорту віком від 18 до 60 років

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Кабінет Міністрів України спростив порядок перетину кордону для водіїв вантажівок та залізничного транспорту віком від 18 до 60 років.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України у своєму телеграм-каналі, таке рішення уряд ухвалив для забезпечення міжнародної логістики.

Зазначено, що, зокрема, йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють: міжнародні вантажоперевезення, перевезення для потреб ЗСУ, перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги.

Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури або до обласної, Київської міської військової адміністрації.

Інформацію про прийняте рішення щодо бронювання поданих осіб Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військова адміністрація направляють до адміністрації Державної прикордонної служби для врахування під час виїзду та в'їзду в Україну громадян України.

Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень, можуть подати повідомлення і письмово, і в електронному вигляді за допомогою електронного кабінету перевізника системи "Шлях".

Міністерство інфраструктури зобов'язується оформляти всі необхідні документи протягом двох годин із моменту отримання повідомлення від перевізника.

Водночас відомство зазначає, що відповідальність за повернення водія в Україну після виконання перевезення лежить на перевізнику.

Джерело: https://t.me/miUkraune/557

Теги: #кордон #водії
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