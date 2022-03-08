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14:00 08.03.2022

Повідомлення про захоплення російськими окупантами Ізюму не відповідає дійсності – Арестович

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Повідомлення про захоплення російськими окупантами Ізюму не відповідає дійсності – Арестович

Повідомлення про захоплення російськими окупантами Ізюму на Харківщині не відповідає дійсності, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Повідомлення про те, що противник нібито захопив місто Ізюм не відповідає дійсності. Там наразі точаться бої. Збройні сили України завдають поразки противнику", - сказав Арестович на брифінгу у вівторок.

Він повідомив, що ЗСУ продовжує оборонну операцію з утримання противника на оперативних напрямках - Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя.

За словами Арестовича, "героїчно тримаються Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка, завдаючи втрат ворогові і не даючи йому просуватися вперед".

"Темпи просування ворога сповільнилися і наразі на окремих напрямках наступ практично зупинено, а ті сили, які продовжують рухатися малими силами, здійснюють попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози", - наголосив Арестович.

За словами радника глави Офісу президента, ЗСУ контролюють ситуацію, збивають літаки супротивника та крилаті ракети, як було минулої ночі.

Арестович вважає, що оскільки агресор не має успіху на землі та в повітрі, він переніс свої основні зусилля на інформаційно-психологічну операцію проти населення України.

"Тому в останні два-три дні ми з вами чуємо про захоплення нових міст, про просування, небезпеку, масовані удари – це все спрямовано на те, щоб знизити нашу психологічну готовність до спротиву. А наше завдання – триматися і не вірити їхнім брехливим повідомленням", – підсумував Арестович.

Теги: #оборона #ізюм
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