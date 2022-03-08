Події

12:02 08.03.2022

У Маріуполі від зневоднення померла дитина - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про гуманітарну катастрофу в оточених українських містах, що призводить до смерті мирних людей, зокрема дітей.

"У Маріуполі вперше за десятки років, вперше мабуть з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!" - сказав він у відеозверненні у вівторок уранці.

За словами Зеленського, "окупанти знову бомбардували Суми. Авіабомбами. Наше мирне місто, яке ніколи в своїй історії не загрожувало Росії! Добра, тиха, душевна Сумщина! Яку перетворюють на пекло".

"Маріуполь. Мирне і працелюбне місто без жодної внутрішньої злоби. Його оточили. Заблокували. І спеціально виснажують. Спеціально катують. Свідомо відключають зв'язок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води", - сказав він.

Теги: #президент #діти #війна
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