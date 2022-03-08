Події

11:28 08.03.2022

У Сумах на місці авіаудару знайдено тіла 21 жителя, зокрема двох дітей, відкрито справу - облпрокуратура

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У Сумах на місці авіаудару знайдено тіла 21 жителя, зокрема двох дітей, відкрито справу - облпрокуратура

Кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато за фактом авіаційного удару по м. Суми, який забрав життя 21 особи, включаючи двох дітей.

Як повідомляється на сторінці Сумської обласної прокуратури у Facebook, дії агресора класифіковані за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року приблизно о 22:35 здійснили авіаудар по житловому сектору вул. Роменська та вул. Спартака м. Суми. Внаслідок бомбардування повністю знищено будівлю №27, вул. Роменська, частково зруйновані будинки 29, 29/1, 33, вул. Роменська, будинки №18, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2, 9, 7, 5, 3, 1/1, вул. Спартака. "Попередньо під час проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7:00 виявлено трупи 21 особи, серед яких дві дитини. Кількість постраждалих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #жертви #суми #слідство
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