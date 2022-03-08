Події

11:10 08.03.2022

Окупанти перешкоджають евакуації – голова Київської ОДА

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Окупанти перешкоджають евакуації – голова Київської ОДА

Окупаційні сили Російської Федерації перешкоджають проведенню евакуації з Бучанського району, заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші", - написав Кулеба в Телеграмі у вівторок.

Він поінформував, що вночі в Бучанському районі Київської області точилися бої.

"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель уночі велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаївської громади, Михайлівської Рубежівки, Бучі".

За його словами, окупаційні сили Російської Федерації ведуть вогонь по житлових будинках і цивільному населенню.

 

Теги: #евакуація #київщина
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