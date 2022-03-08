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10:23 08.03.2022

Подоляк про гуманітарний коридор у Сумах: Віримо, що автори коридорів у країну, куди ніхто не хоче евакуюватися, не зачинять двері й ніхто не постраждає

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Подоляк про гуманітарний коридор у Сумах: Віримо, що автори коридорів у країну, куди ніхто не хоче евакуюватися, не зачинять двері й ніхто не постраждає

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив сподівання, що Росія все-таки дотримається своїх обіцянок і дозволить здійснити евакуацію населення із Сум, а також направити в місто гуманітарну допомогу через "зелений коридор", який має запрацювати у вівторок.

"Спробуємо ще раз... Домовилися про гуманітарний коридор для міста Суми. З Сум - цивільні люди, в Суми - гуманітарні вантажі. Віримо, що "автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватися" - не закриють двері й ніхто не постраждає", – написав Подоляк у Твіттері.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що гуманітарний коридор для міста Суми має запрацювати у вівторок, перша колона з евакуйованими людьми мала розпочати рух о 10:00.

Теги: #суми #коридор #гуманітарний
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