Події

07:32 08.03.2022

Пожежу нафтобази у смт Черняхів Житомирської області ліквідовано - ДСНС

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Пожежу на нафтобазі в селищі міського типу Черняхів Житомирської області ліквідовано о 06.15, повідомила пресслужба Держслужби з НС у Telegram-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, нафтобази в Житомирі та Черняхові зазнали авіаударів близько 20:20 у понеділок. У смт Черняхів горіло два напівпорожні резервуари ємністю 2 тис. куб. Загалом на території нафтобази 17 резервуарів. "Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв і постраждалих немає", - повідомляла ДСНС у понеділок.

Пожежу нафтобази у Житомирі локалізували в понеділок.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4455

Теги: #пожежа #житомирщина #нафтобаза
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