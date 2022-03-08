Пожежу нафтобази у смт Черняхів Житомирської області ліквідовано - ДСНС

Пожежу на нафтобазі в селищі міського типу Черняхів Житомирської області ліквідовано о 06.15, повідомила пресслужба Держслужби з НС у Telegram-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, нафтобази в Житомирі та Черняхові зазнали авіаударів близько 20:20 у понеділок. У смт Черняхів горіло два напівпорожні резервуари ємністю 2 тис. куб. Загалом на території нафтобази 17 резервуарів. "Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв і постраждалих немає", - повідомляла ДСНС у понеділок.

Пожежу нафтобази у Житомирі локалізували в понеділок.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4455