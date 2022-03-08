Російська артилерія знову обстріляла Охтирку на Сумщині – голова ОВА

Охтирка (Сумська обл.) знову зазнала артилерійського обстрілу з боку російської окупаційної армії, повідомив голова Сумської ОВA Дмитро Живицький.

"Артилерія розбомбила Охтирку сьогодні ввечері. Так, знову. Розбито житлові квартали і вже й так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби", – написав він у своєму Telegram-каналі у ніч на вівторок.

Також Живицький нагадав, що в області залишається лише одне місто, окуповане російською армією.

"Тростянець. Єдине місто області, окуповане російськими військами! Сьогодні відбулася жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що всі заступники знаходяться на своїх місцях і працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста", – написав голова Сумської ОВА.

Джерело: @Zhyvytskyy