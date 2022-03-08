Події

00:18 08.03.2022

"Укрзалізниця" за час війни перевезла на Західну Україну 1,6 млн людей

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"Укрзалізниця" станом на вечір 6 березня перевезла 1,59 млн людей зі сходу, центру та півдня України на захід країни, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін.

У своєму телеграм-каналі він зазначив, що ще 108 тис. людей скористалися послугами "Укрзалізниці", щоб із заходу країни потрапити за кордон.

Камишін також повідомив, що в рамках програми "Залізна допомога" компанія нарощує обсяги перевезення гуманітарних вантажів у зворотному напрямку - із заходу до регіонів, де вона необхідна.

Теги: #статистика #укрзалізниця
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