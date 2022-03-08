Події

00:09 08.03.2022

Зеленський відкликає український персонал з миротворчих сил

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відкликання українських контингентів, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру.

"У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави... постановляю відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави", - йдеться в указі, фотокопію якого розмістив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в мережі "Фейсбук" у понеділок.

Теги: #миротворці #відкликання #зеленський
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