Ембарго на російські нафту і газ буде, але поки що без європейців - Кулеба

Країни Європи поки що не вводитимуть ембарго на російські нафту та газ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Буде. Але поки що без європейців. Європейці не знайшли альтернативи", - сказав Кулеба в прямому ефірі на Facebook у понеділок.

Він додав, що Україна уважно стежитиме за тим, чи шукає Європа альтернативу російському газу та нафті.

"Ми зараз будемо уважно стежити. Якщо ми побачимо, що вони реально шукають альтернативу російському газу і нафті, але просто потребують на це певний час - це одна історія, ми поставимося до цього з розумінням. Якщо побачимо, що вони просто виправдовуються цим, а насправді не планують жодної заміни, тоді буде серйозна заруба у нас на дипломатичному фронті на цю тему", - пояснив Кулеба.

Водночас міністр наголосив, що незабаром із США будуть позитивні новини щодо введення ембарго на нафту.

"Що стосується Сполучених Штатів, то незабаром будуть позитивні новини з Америки щодо ембарго на нафту, наскільки я розумію", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Джерело: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1804777683052492/, https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E