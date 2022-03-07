Події

22:39 07.03.2022

Байден не прийняв рішення щодо ідеї ембарго на російську нафту, продовжить консультації - Білий дім

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Президент США Джо Байден наразі не прийняв рішення щодо ідеї про ембарго на імпорт російської нафти, заявила в понеділок представниця Білого дому Джен Псакі.

"Наразі немає рішення про заборону на імпорт нафти з Росії. Триватимуть дискусії на цю тему: і внутрішні, і з нашими партнерами в усьому світі", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

Вона нагадала, що, приміром, європейські країни імпортують значно більше російської нафти, ніж США, і тому Вашингтону в таких питаннях треба враховувати інтереси своїх партнерів у Європі.

Теги: #сша #нафта #росія #байден
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