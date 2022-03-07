Байден не прийняв рішення щодо ідеї ембарго на російську нафту, продовжить консультації - Білий дім

Президент США Джо Байден наразі не прийняв рішення щодо ідеї про ембарго на імпорт російської нафти, заявила в понеділок представниця Білого дому Джен Псакі.

"Наразі немає рішення про заборону на імпорт нафти з Росії. Триватимуть дискусії на цю тему: і внутрішні, і з нашими партнерами в усьому світі", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

Вона нагадала, що, приміром, європейські країни імпортують значно більше російської нафти, ніж США, і тому Вашингтону в таких питаннях треба враховувати інтереси своїх партнерів у Європі.