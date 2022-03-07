Пожежу на нафтобазі в Житомирі локалізовано - ДСНС

Пожежу на нафтобазі в Житомирі, що виникла в понеділок увечері внаслідок авіаційного удару по ньому, станом на 21:30 локалізовано, повідомляється в Телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Триває гасіння двох резервуарів ємністю по 10 тис. куб. Загалом на території нафтобази дев'ять резервуарів. Підрозділи ДСНС готуються до пінної атаки. Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС", - ідеться в повідомленні.

У смт Черняхів, де нафтобаза також зазнала авіаудару, горять два напівпорожні резервуари ємністю по 2 тис. куб. Загалом на території нафтобази 17 резервуарів.

"Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 24 осіб і 5 од. техніки ДСНС", - розповіли у ДСНС.

Як повідомлялося, обидві нафтобази зазнали авіаударів близько 20:20 у понеділок.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4452