Кабмін у зв'язку з воєнним станом затвердив спецзобов'язання на ринку природного газу

Київ. 7 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Кабінет міністрів України з 1 березня 2022 року ввів у дію ухвалу про покладання спеціальних зобов'язань для забезпечення громадських інтересів на ринку природного газу, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням Міненерго на сайті ввечері в понеділок, документ затверджений урядом у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації для забезпечення надійного, безперебійного та безпечного постачання газу, а також безпеки та надійності функціонування ринку газу та енергосистеми України.

Відповідно до постанови, на ТОВ "Газопостачальна компанія (ДК) "Нафтогаз трейдинг" покладаються зобов'язання постачати природний газ дванадцяти ТЕС за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м з ПДВ. Зобов'язання діє з моменту укладення договору та до 30 квітня 2022 року включно.

Крім цього, ДК "Нафтогаз трейдинг", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку газу, зобов'язана постачати споживачам, за винятком побутових, які виконують функції забезпечення обороноздатності держави. Перелік таких споживачів затверджується Міненерго за поданням обласних військових адміністрацій або інших центральних органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Ціна газу для таких споживачів становить 32 тис. грн/тис. куб. м із ПДВ.

Разом із тим, з 1 березня до 30 квітня 2022 року включно ПОН купує природний газ у ТОВ "Оператор газотранспортної системи" для фізичного балансування ГТС за ціною останньої реалізації природного газу приватними видобувними компаніями на Українській енергетичній біржі на рівні 15,191 тис. грн/тис. куб. м із ПДВ (результати торгів 22 лютого 2022 року).

У повідомленні Міненерго йдеться, що ухвала про ПСО на ринку газу набирає чинності з 1 березня і діє протягом півроку після зупинки або скасування воєнного стану.

Як повідомлялося, раніше в понеділок прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ухвалення Кабміном рішення, що 12 українських ТЕС зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз України" за ціною 7 грн. за 1 куб. м.

"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо", - наголосив прем'єр.