Події

21:41 07.03.2022

У Житомирі та Черняхові після авіаударів загорілися нафтобази, жертв немає - ДСНС

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У Житомирі та Черняхові після авіаударів загорілися нафтобази, жертв немає - ДСНС

Пожежі на нафтобазах у Житомирі та смт Черняхів Житомирського району виникли в понеділок увечері близько 20:20 унаслідок авіаційних ударів по них, повідомляється у Телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В обох випадках, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

"У Житомирі виникло загоряння резервуару ємністю 10 м куб... До гасіння залучено 20 осіб і 4 од. техніки ДСНС. У смт Черняхів сталося загоряння двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців... До гасіння залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4452

Теги: #житомир #пожежа #обстріли #черняхів
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