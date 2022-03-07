У результаті ранкового обстрілу Миколаєва загинули вісім військових, восьмеро зникли безвісти - голова обладміністрації

Вісім людей загинули, вісім пропали безвісти і 19 отримали поранення в результаті ракетного обстрілу російськими окупаційними військами бази 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в Миколаєві вранці в понеділок, кількість жертв серед цивільного населення уточнюється, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5-й ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. "Калібр" - крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. По жителям (цивільним - ІФ) збираємо дані. Рідкі засранці, злий неймовірно. Але ми їм повернемо все", - написав Кім у Telegram у понеділок увечері.

За його словами, під час бою українська артилерія героїчно відбила місто. "Була команда взяти Миколаїв за будь-яку ціну. Вони (окупанти - ІФ) йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5 ранку по місту. Є збитки в інфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви - це жахливо", - написав глава обладміністрації.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/541