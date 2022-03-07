Події

20:29 07.03.2022

Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено

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Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що третій раунд переговорів між Україною і РФ завершився, є невеликі позитивні зрушення щодо поліпшення логістики гуманітарних коридорів.

"Третій раунд переговорів завершився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… Щодо базового політичного блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжено", - написав він у своєму Twitter у понеділок увечері.

Також у розміщеному відеозверненні він зазначив, що "ми отримали деякі результати позитивні з точки зору логістики гумкоридорів, до них буде внесено зміни".

"З точки зору ключового політичного треку, до якого входить і припинення вогню, і перемир'я, і загалом завершення бойових дій, інтенсивні консультації триватимуть. На сьогодні результатів, які істотно покращують ситуацію, поки що немає. Проте консультації, ще раз наголошую, триватимуть, і ми отримаємо результат", - заявив Подоляк.

 

Теги: #рф #подоляк #перемовини
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