РФ має намір активізувати завдання ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі – Генштаб ЗСУ

РФ планує активізувати авіацію з метою завдання ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного військових округів.

За оперативною інформацією на 18.00 угруповання ворога, що діє у напрямках Конотопа та Охтирки, втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій їм потрібне перегрупування та поповнення запасів.

У населеному пункті Мила Київської області підрозділ із кадирівських найманців здійснює обстріл мирного населення.

Триває застосування тактики терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях.

Як повідомляється, сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об'єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ здійснюється відсіч ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття критичних об'єктів України та угруповань військ.

Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона Києва.

На територіях, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Зазначається, що морально-психологічний стан противника залишається дуже низьким і має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають свої документи та намагаються повернутися на територію Росії.

Джерело: https://www.facebook.com/100069092624537/posts/267024028944016/