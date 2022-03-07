Події

19:22 07.03.2022

Шмигаль закликав Фінляндію підтримати вступ України до Євросоюзу

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін ситуацію в Україні та посилення санкцій проти РФ.

"Скоординували позиції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін. Розповів про обстріли Росією цивільних об'єктів. Наголосив на необхідності стримати агресора та посилити санкції. Подякував за практичну допомогу. Закликав Фінляндію підтримати вступ України до ЄС", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1500878773574586370

Теги: #допомога #фінляндія
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