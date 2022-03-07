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18:42 07.03.2022

Єврокомісія підготувала пропозиції щодо позбавлення від енергетичної залежності від РФ - голова ЄК

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Єврокомісія підготувала пропозиції щодо позбавлення від енергетичної залежності від РФ - голова ЄК

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК висуне у вівторок пропозиції про те, як покінчити із залежністю ЄС від російських енергетичних джерел.

"Ми маємо позбутися залежності від російського газу, нафти та вугілля. (...) Комісія виступить із пропозиціями завтра", - повідомила голова ЄК у понеділок у Брюсселі під час спільної з італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі заяви для ЗМІ.

Вона назвала три основні напрями досягнення такої мети.

Перше - це диверсифікація постачання енергії за рахунок інших надійних постачальників. "Переважно це СПГ та трубопровідний газ. Обидва мають ту перевагу, що інфраструктура згодом стає сумісною з воднем", - пояснила фон дер Ляєн.

Друге – масштабні інвестиції у відновлювані джерела енергії, як-от сонячну, вітер та водень. "Ми прагнемо цілеспрямованого прискорення європейського зеленого курсу. Це важливо і корисно не лише для наших стратегічних інвестицій у нашу (енергетичну) незалежність, а й для нашої промисловості і для нашої планети", - зазначила голова ЄК.

Усе це, за її словами, має бути доповнено третьою складовою, а саме підвищенням енергоефективності. Йдеться про дії від ефективного ремонту будівель до використання штучного інтелекту, наприклад для раціонального управління енергомережами.

Фон дер Ляєн також повідомила, що Єврокомісія веде консультації щодо того, як захистити права споживачів за високих цін на енергоносії в Європі.

"Сьогоднішні ціни на енергоносії позначаються на споживачах та підприємствах. Ми обговоримо, як зробити так, щоб наш ринок електроенергії залишався ефективним, незважаючи на високі ціни на газ (...)", - сказала вона, додавши, що необхідно захистити найбільш уразливих споживачів та підприємства.

У свою чергу офіційний представник ЄК Ерік Мамер заявив: "Що стосується результату всього цього, явно збільшиться здатність Європейського Союзу забезпечуватися енергоносіями, обходячись без Росії, і одночасно розвивати енергетику, що виробляє енергію в Європейському Союзі".

Теги: #залежність #росія #євросоюз #вуглеводні
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