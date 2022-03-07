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18:16 07.03.2022

Нацкомзв'язку ініціює зниження тарифів на роумінг в ЄС для українців і зниження вартості поштової доставки гуманітарних вантажів

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (Нацкомзв'язку), ініціює зниження тарифів на роумінг в ЄС для українців та скасування роумінгу для росіян у Європі.

"Ми звернулися до Об'єднаного телекомунікаційного регулятора Євросоюзу Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) із двома питаннями щодо роумінгу. Перше – знизити тарифи для наших громадян, які тимчасово перебувають у роумінгу за кордоном, для біженців. І друге – відключити роумінг для громадян Росії в Європі. Зниження тарифів на роумінг для нас уже здійснюється, щодо відключення роумінгу для росіян - у процесі", - заявив голова Нацкомзв'язку Олександр Животовський у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Telegram-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Крім того, він заявив, що тарифи на доставку гуманітарних вантажів в Україну поштою також буде знижено, з цим питанням Нацкомзв'язку вже звернулася до міжнародних інстанцій, триває робота.

Животовський також повідомив, що на Mobile World Congress, одній із найбільших у світі виставок мобільної індустрії, об'єднаної з конгресом за участю керівників операторів мобільного зв'язку, продавців і власників контенту у всьому світі, не буде представлено російського стенду.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/2010

Теги: #єс #тарифи #роумінг #звязок
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