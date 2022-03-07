Події

18:08 07.03.2022

СБУ запустила офіційний бот для збору даних про злочини Росії

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Служба безпеки України запустила новий сервіс - офіційний бот @russian_war_tribunal_bot для збору даних про воєнні злочини, скоєні РФ.

"Росія обов'язково відповість за напад на Україну! Бо щодня приносить нові докази Гаазькому трибуналу. Наше завдання - не лише захищати свою країну, а й фіксувати інформацію про злочини російської армії. Щоб ніхто не пішов від відповідальності! Для збору даних Служба безпеки України запустила новий сервіс - офіційний бот @russian_war_tribunal_bot", - ідеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі відомства.

В українській спецслужбі просять кожного, хто має підтвердження воєнних злочинів армії РФ, повідомити про них.

"Уже сьогодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав розслідування справи війни РФ проти України. Тож загарбники повинні відповісти за все, що вони роблять на нашій землі! Воєнні злочини не мають терміну давності!", - наголошується в повідомленні.

Також у СБУ нагадують, що офіційний чат-бот для повідомлень про рух ворожої техніки і ДРГ @stop_russian_war_bot працює на повну силу - за його допомогою ЗСУ змогли знешкодити чимало російських танків.

Теги: #сбу #рф #злочини
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