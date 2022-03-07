Події

17:56 07.03.2022

У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку - мер

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У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку - мер

Російські війська захопили міську телевежу в Мелітополі, повідомив міський голова Іван Федоров.

"Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, перебувають під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які на сьогодні за периметром контролюють місто - озброєні війська РФ", - сказав Федоров під час прямого ефіру в Facebook.

Він уточнив, що міська й державна влада не може контролювати контент, який поширюється через радіовежі та телевежу в місті.

Після цього прямий ефір обірвався.

Теги: #мелітополь #захоплення #телевежа
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