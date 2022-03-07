Канада впроваджує санкції проти 10 росіян через ситуацію в Україні - Трюдо

Канада впроваджує санкції стосовно десяти фізичних осіб з РФ у зв'язку з діями Росії в Україні, заявив у понеділок канадський прем'єр Джастін Трюдо.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції стосовно десяти фізичних осіб, причетних до цього невиправданого вторгнення. Серед них - колишні та чинні високопосадовці, олігархи та прихильники російського керівництва", - заявив Трюдо під час пресконференції з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном і прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Трюдо не назвав людей, проти яких упроваджуються обмежувальні заходи.

Канадський прем'єр уточнив, що ці заходи - доповнення до раніше впроваджених санкцій, зокрема мита на імпорт російських та білоруських товарів.