СБУ відкрила провадження щодо пілотів російського винищувача, збитого над Харковом

Управління Служби безпеки України в Харківській області відкрило кримінальне провадження щодо льотчика та штурмана російського винищувача, збитого українськими військовими 6 березня під час чергової атаки на мирні квартали Харкова.

"Слідчі СБУ встановили, що екіпаж у складі льотчика Максима Криштопи та штурмана Олега Норіна в період із 24 лютого до 6 березня здійснював бомбардування житлових кварталів із метою знищення мирного населення. Для атак вони використовували некеровані півтонні бомби", - повідомляється на офіційній сторінці УСБУ у Харківській області у Facebook.

У спецслужбі зазначають, що льотчика було затримано після катапультування, штурмана буде затримано найближчим часом. Їх обох обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110 КК України), а також порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 438 КК України).