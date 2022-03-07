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16:58 07.03.2022

Співтовариство європейських залізниць та інфраструктури підтримує "Укрзалізницю", солідарно з українським народом

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Усі залізниці, які є членами Співтовариства європейських залізниць та інфраструктури (CER), беруть активну участь у гуманітарних зусиллях ЄС для підтримки українців, які змушені залишити територію України, і доставляють до країни гуманітарну допомогу.

Про це повідомляється в офіційному листі співтовариства до АТ "Укрзалізниця" (УЗ), оприлюдненому УЗ у Телеграм-каналі у понеділок.

Згідно з ним, всі члени та партнери CER зобов'язуються дотримуватися всіх санкцій, застосованих проти Росії та Білорусі.

Зазначається, що сусідні залізничні компанії Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії організовують гуманітарні поїзди для перевезення українців, які виїжджають за кордон, і допомагають у зворотному напрямку відправляти гуманітарні вантажі.

Наприклад, наразі курсують гуманітарні поїзди між польсько-українськими прикордонними станціями Медика - Мостиська, Грубешів - Ізов та Дорогуськ - Ягодин. Австрія, Чехія та Німеччина забезпечують безкоштовний проїзд між країнами для громадян України. Люксембург, Данія, Литва, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Франція, Фінляндія надають українцям право безкоштовного проїзду у своїх поїздах. Інші країни ЄС також долучаються до допомоги "Укрзалізниці" та Україні.

"Цими акціями залізниці демонструють свою солідарність з колегами "Укрзалізниці" та українським народом. Ці ініціативи продовжуватимуть розвиватися та розширюватися найближчими днями. Крім того, члени CER та партнери повністю застосовують усі санкції, впроваджені їхніми національними урядами та ЄС", - йдеться у повідомленні у листі співтовариства.

Як повідомлялося, Російські залізниці, Білоруські залізниці та їхні "дочки" виключені з Міжнародного союзу залізниць (UIC). "Укрзалізниця" наполягає, щоб залізниці ворожих країн були виключені з усіх міжнародних організацій і з ними було припинено перевезення вантажів та пасажирів. Цю ініціативу УЗ вже підтримав Альянс нових учасників пасажирських перевезень у Брюсселі ALLRAIL.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1387

Теги: #залізниця #підтримка
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