Міносвіти рекомендує після закінчення канікул тимчасово призупинити освітній процес або організувати дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки рекомендує після закінчення канікул закладам освіти тимчасово призупинити освітній процес або організувати дистанційне навчання, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет

"Ми бачимо, що в деяких регіонах країни ситуація більш спокійна і ми маємо забезпечити право кожного учасника освітнього процесу на гідну повноцінну освіту", - сказав Шкарлет у відеозверненні в понеділок удень.

Отже, Міносвіти рекомендує в дитячих садках тимчасово призупинити освітній процес, зважаючи на те, що у більшості регіонів постійні сигнали повітряної небезпеки.

Щодо діяльності освітнього процесу після закінчення канікул, які було оголошено на два тижні, міністерство пропонує два варіанти: тимчасове призупинення освітнього процесу та організація дистанційного навчання з погодженням із військово-цивільними адміністраціями.

Для тимчасово переміщених осіб, а також тих, хто вимушено залишив місце проживання через військову агресію Росії, навчання може бути організовано за індивідуальним, екстернатним та змішаним форматом, а також вони можуть навчатися у школах за місцем тимчасового перебування.

У закладах профтехосвіти: теоретичну частину освітньої програми після закінчення канікул рекомендується організувати за допомогою технологій дистанційного навчання. Для проведення практичної частини (виробничого навчання та виробничої практики) рекомендується задіяти навчальні майстерні, лабораторії, полігони, а також місця, відведені для проходження практики, на підприємствах. Якщо виробничу практику здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти неможливо організувати у звичайному режимі, необхідно створити можливість її проходження з використанням технологій дистанційного навчання. Практичну частину підготовки, яку неможливо виконати, перенести на період після закінчення воєнного стану. Для учнів першого-другого курсу можливе перенесення годин теоретичного і практичного навчання на наступний навчальний рік.

Коледжам та університетам після закінчення канікул також рекомендується розпочати освітній процес залежно від ситуації у регіонах, де ситуація дає змогу у дистанційному чи змішаному форматах.

Одночасно рекомендується забезпечити особливі умови навчання (встановлення індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки) для претендентів на освіту, які перебувають у лавах ЗСУ або в підрозділах територіальної оборони, займаються волонтерською діяльністю, і внести зміни до затвердженого графіку освітнього процесу з урахуванням поточних змін.