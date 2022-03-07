Кількість працюючих аптек у другий тиждень війни збільшилася

У базі працюючих аптек сервісу Liki24 у понеділок уже налічується 5 414 аптек проти 2 700 аптек станом на 1 березня.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" експерти сервісу Liki24, 7 березня в Україні аптеки працювали у всіх регіонах.

Низка аптечних мереж на своїх сайтах розміщують актуальну інформацію про роботу своїх аптек, одночасно відомості про графік роботи аптек в Україні станом на цей понеділок також розміщено на сайті Держлікслужби.

Актуальну інформацію про наявність препаратів представляє платформа tabletki.ua, проте сервіс бронювання та замовлення ліків на цьому ресурсі наразі не працює.

Так, за даними сервісу Apteka911.ua, наразі в Україні працюють 770 аптек мережі "Аптека оптових цін".

Одночасно мережа "Аптека доброго дня" (ТОВ "Фармастор") на своєму сайті повідомила про роботу в понеділок 470 аптек (144 "Аптека доброго дня", 142 "Перша соціальна аптека", 170 РУАН, 14 – "Будьте здорові"). На 28 лютого в базі АДД працювала 271 аптека.