Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

Китайське товариство Червоного Хреста найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу.

Як повідомляє посольство КНР, відповідну заяву зробив член Держради, міністр закордонних справ КНР Ван Ї, виступаючи на пресконференції у рамках 5-ї сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 13-го скликання.

Ван Ї заявив, що Китай вважає важливим вийти з кризи за суворого дотримання цілей та принципів Статуту ООН, на основі поваги та забезпечення суверенітету й територіальної цілісності всіх країн, зберігати відданість принципам неподільності безпеки при врахуванні резонних занепокоєнь усіх залучених сторін у сфері безпеки, врегулювати спори виключно мирним шляхом через діалог та переговори, формувати збалансований, ефективний та стійкий механізм європейської безпеки заради міцного миру у регіоні.

Китайський міністр відзначив необхідність миру та переговорів. За його словами, КНР проробила певну роботу щодо цього і підтримує тісний зв'язок з усіма сторонами.

Так, на другий день після початку конфлікту глава КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Китай "хотів би, щоб Росія та Україна якнайшвидше домовилися про мир".

Ван Ї заявив, що Пекін готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у встановленні миру та просуванні переговорів, міністр також висунув шість пропозицій щодо запобігання масштабній гуманітарній кризі в Україні.

Відповідно до них, по-перше, необхідно докласти зусиль для того, щоб гуманітарні операції відповідали принципам нейтральності та неупередженості, а також уникати політизації гуманітарних питань.

По-друге, необхідно приділити увагу всім безпритульним, які перебувають і в Україні, і за її межами, а також належним чином налагодити роботу щодо їх розміщення.

По-третє, необхідно забезпечити захист цивільного населення та запобігти вторинній гуманітарній катастрофі в Україні.

По-четверте, необхідно докласти зусиль для гарантування безпечної та безперешкодної діяльності з надання гуманітарної допомоги, включаючи надання швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу.

По-п'яте, необхідно забезпечити безпеку іноземних громадян в Україні, дати їм можливість безпечно залишити країну та допомогти їм повернутися на батьківщину.

По-шосте, необхідно підтримати координуючу роль ООН у наданні Україні гуманітарної допомоги та роботі кризового координатора ООН щодо України.