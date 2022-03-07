Події

13:59 07.03.2022

Мінагрополітики створило онлайн-платформу для забезпечення аграріїв перед посівною

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Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило сайт-опитувальник для аграріїв для з'ясування ступеня їх готовності та потреби перед весняно-польовими роботами та посівною, а також уточнення, як відомство може ефективно допомогти їм коштом держави та міжнародної підтримки.

Про запуск відповідного сайту відомство написало на своїй Facebook-сторінці у понеділок.

"Зараз на нас покладають надію мільйони українців, адже ви, аграрії, є основою економічного розвитку держави. Саме тому Мінагрополітики взяло на себе додаткові функції для координації розподілу всього, що необхідно для забезпечення посівної кампанії–2022 (дизелю, насіннєвого матеріалу, добрив, засобів захисту). Для цього створено спеціальну платформу agrostatus.org", - зазначено у повідомленні міністерства.

За його даними, онлайн-опитування дасть змогу з'ясувати потреби аграріїв для успішного старту посівної, допомогти ці потреби покрити коштом держави та міжнародної підтримки.

Мінагрополітики уточнило, що аграріям-користувачам сервісу слід заповнити на сайті https://agrostatus.org/ спеціальну заявку щодо їх потреб, після чого міністерство зв'яжеться з ними та скоординує всі подальші дії.

https://www.facebook.com/mapfu2021/posts/265758995739724

Теги: #мінагрополітики #посівна #підготовка
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