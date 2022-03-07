Події

11:47 07.03.2022

УРЯД ЗВІЛЬНЯЄ БІЗНЕС ВІД НИЗКИ ПОДАТКІВ НА ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА РІК ПІСЛЯ НЬОГО - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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УРЯД ЗВІЛЬНЯЄ БІЗНЕС ВІД НИЗКИ ПОДАТКІВ НА ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА РІК ПІСЛЯ НЬОГО - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Інтерфакс-Україна
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