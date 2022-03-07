Від початку російського вторгнення на Харківщині внаслідок обстрілу загинули 133 цивільні, зокрема 5 дітей – поліція

Від початку вторгнення російських військ у Харківській області від поранень, отриманих під час артобстрілів і бойових дій, загинули 209 людей, поранені 443 особи.

"Станом на 09:00 7 березня від поранень під час артобстрілів і бойових дій загинули 209 людей, серед яких 133 цивільні, зокрема 5 дітей... Захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинув 41 військовий Збройних сил України, 4 поліцейських, 8 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, під час артобстрілів було поранено 443 особи, з яких 319 – цивільні.

Починаючи з 24 лютого, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу поліція затримала 21 зловмисника, зокрема 12 російських військовослужбовців, двох пособників ДРГ, 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах і злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.