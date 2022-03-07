Події

10:52 07.03.2022

Глава МЗС Німеччини: Запровадження безпольотної зони над Україною означало б безпосереднє втягування Заходу у війну

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Глава МЗС Німеччини: Запровадження безпольотної зони над Україною означало б безпосереднє втягування Заходу у війну

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила на захист рішення проти забороненої для польотів зони над Україною, побоюючись подальшої ескалації агресивної війни Росії, повідомляє Die Zeit.

"Це означало б, що ми були б безпосередньо втягнуті в цю війну", - сказала Бербок в ефірі каналу ARD, передає Die Zeit у понеділок.

Вона пояснила, що якщо Росія порушить заборонену для польотів зону, НАТО доведеться збивати російські літаки.

Бербок зазначила, що кожен відповідає за те, щоб ця війна не призвела до третьої світової війни.

"Ще одне поширення цієї війни на Польщу, країни Балтії – ми не можемо брати на себе відповідальність за це", - зазначила Бербок.

 

Теги: #небо #фрн #позиція
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