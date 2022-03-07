З-під завалів аеропорту "Вінниця" деблоковано 15 людей, із них 9 загиблих – ДСНС

На ранок понеділка рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого унаслідок ракетного обстрілу з боку російських військ аеропорту "Вінниця" у Гавришівці 15 людей, з них дев'ятеро загиблих, зокрема п'ятеро цивільних, повідомляє ДСНС.

"Продовжуються пошуки людини під завалами на території аеропорту поблизу с. Гавришівка Вінницького району. 7 березня станом на 7:00 з-під завалів будівель на території аеропорту "Вінниця" деблоковано 15 осіб, із них 9 загиблих (5 цивільних, 4 військових), пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

У повідомленні зазначено, що загалом до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС було залучено 143 особи особового складу та 23 одиниці спецтехніки, зокрема 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4411