Події

09:26 07.03.2022

Унаслідок авіаудару агресора в Малині на Житомирщині загинула одна людина і троє постраждали – ДСНС

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Унаслідок авіаудару агресора в Малині на Житомирщині загинула одна людина і троє постраждали – ДСНС

Унаслідок авіаудару російських військ у місті Малин Житомирської області загинула одна людина та троє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"6 березня близько 21:00 було завдано авіаударів по місту Малин Коростенського району, внаслідок чого зруйновано двоповерхову будівлю, знищено три легкові автомобілі. За попередніми даними, загинула одна особа та постраждали три особи. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна 13 ДПРЧ, жертв та постраждалих від особового складу немає", – наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повітряного удару російським агресором по містах Коростень та Овруч Житомирської області постраждало двоє людей.

 

Теги: #війна #житомирщина
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