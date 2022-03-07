Події

09:04 07.03.2022

Звільнено Чугуїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ

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УКРАЇНА – Під час ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв у Харківській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Під час ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам завдано великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266469205666165

Теги: #звільнення #чугуїв
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