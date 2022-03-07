"Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей!": Депутати місцевих рад по всій Україні звертаються до НАТО

Депутати місцевих рад різних рівнів по всій Україні звертаються до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО з проханням закрити небо над Україною, щоб зберегти життя дітей та мирних мешканців. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, такі звернення вже надійшли від депутатів Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад.

До держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною також звернулись Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Дніпровська, Тернопільська міські ради.

Триває збір підписів мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.

“Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей! На землі тримають небо непереможні ЗСУ”, - наголосив Тимошенко.