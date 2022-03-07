Події

08:38 07.03.2022

"Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей!": Депутати місцевих рад по всій Україні звертаються до НАТО

1 хв читати

 

Депутати місцевих рад різних рівнів по всій Україні звертаються до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО з проханням закрити небо над Україною, щоб зберегти життя дітей та мирних мешканців. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

 

 

За його словами, такі звернення вже надійшли від депутатів Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад.

 

До держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною також звернулись Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Дніпровська, Тернопільська міські ради.

 

 

Триває збір підписів мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.

 

 

 

 

“Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей! На землі тримають небо непереможні ЗСУ”, - наголосив Тимошенко.

Теги: #заклик #закрите_небо
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:03 07.03.2022
Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

20:19 06.03.2022
Україна закликає Грузію відмежуватися від рішення РФ про відміну частини торговельних санкцій

Україна закликає Грузію відмежуватися від рішення РФ про відміну частини торговельних санкцій

18:59 06.03.2022
Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

16:07 06.03.2022
Екскерівник Carlsberg в Україні закликав данський концерн припинити бізнес у РФ

Екскерівник Carlsberg в Україні закликав данський концерн припинити бізнес у РФ

15:59 06.03.2022
Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію

Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію

14:40 06.03.2022
Кулеба закликав українців за кордоном провести публічні заходи на підтримку якнайшвидшого прийняття України до ЄС

Кулеба закликав українців за кордоном провести публічні заходи на підтримку якнайшвидшого прийняття України до ЄС

23:28 05.03.2022
Кулеба закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні

Кулеба закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні

17:11 05.03.2022
Кулеба закликав світ не купувати російську нафту

Кулеба закликав світ не купувати російську нафту

06:44 05.03.2022
Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

19:00 04.03.2022
Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa та Mastercard, випущені російськими банками

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa та Mastercard, випущені російськими банками

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ніч у Києві минула спокійно, у столиці працює транспорт та комунальні служби – КМДА

Окупанти застрелили голову Гостомельської громади Прилипка

Житлові масиви Миколаєва обстріляли зі "Смерчів"

Противник продовжує наступальну операцію проти України – генштаб ЗСУ

У МВС перевіряють інформацію про поранення мера Бучі

ОСТАННЄ

Київський метрополітен працює в режимі перевезень, руху немає на окремих ділянках

Унаслідок авіаудару агресора в Малині на Житомирщині загинула одна людина і троє постраждали – ДСНС

Ніч у Києві минула спокійно, у столиці працює транспорт та комунальні служби – КМДА

В Україні пошкоджено та зруйновано 211 шкіл унаслідок обстрілів від початку російського вторгнення – Шкарлет

Україна виборола восьму медаль на Паралімпіаді в Пекіні

Російські війська намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак - Резніков

Звільнено Чугуїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Окупанти застрелили голову Гостомельської громади Прилипка

Голова комітету Палати представників США із закордонних справ і керівник Львівщини зустрілись на кордоні

Пожежники у Харкові за добу врятували близько 200 людей та виявили тіла восьми загиблих

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА