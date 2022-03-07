Події

07:58 07.03.2022

Житлові масиви Миколаєва обстріляли зі "Смерчів"

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Житлові масиви Миколаєва обстріляли зі "Смерчів"

УКРАЇНА – Російський агресор здійснив обстріл житлових кварталів міста Миколаєва зі "Смерчів", повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Вранці 7 березня по м. Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі Смерчів. Внаслідок чого, виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"). До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України в Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки, 32 рятувальники. Спостерігаються численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у житловому секторі", - йдеться в повідомленні.

Масштаби руйнування встановлюватимуться.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4392

Теги: #війна #миколаїв #рушення
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